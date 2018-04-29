Гадания онлайн, уже стали привычной и доступной формой заглянуть в свое будущее. И онлайн гаданиям начинают доверять все большее число людей.

Хотя гадать онлайн можно не только имея желание что то узнать или спрогнозировать. А просто даже ради развлечения или чтобы проверить действительно ли гадания онлайн являются правдивыми.

Новые гадания онлайн

Разрабатывая гадания на нашем сайте, мы придерживаемся принципа каноничности. И делаем наши гадания по всем правилам настоящего гадания.

Например представлены здесь гадания по книге перемен, сделаны так, что Вы сами должны шесть раз подбрасывать монетки (жать на кнопку), а не как в псевдо гаданиях, где вы сразу получаете случайно взятую гексаграмму. Другие гадания тоже не сразу дают ответ при загрузке страницы. Они просят вас подумать над Вашим вопросом. И только тогда нажать кнопку для получения честных ответов на то, что Вас беспокоит.

Мы будем постоянно добавлять новые гадания ТАРО к нам на сайт. Мы хотим чтобы вы могли выбрать то гадание, которому вы больше доверяете. На сайте планируется добавить гадания по картам таро онлайн, и другие гадания на картах. Также скоро будет добавлено гадание по книгам и другие гадания онлайн.

Точное гадание онлайн бесплатно

Большинство гаданий бывают даже гораздо точнее чем гороскопы. Поскольку все гороскопы, что вы читаете для конкретного знака берутся с учетом всего периода действия знака (для всех людей, что родились в течение месяца). Поэтому такие гороскопы нельзя воспринимать серьезно, а гадания осуществляете вы для себя индивидуально. Ставя конкретные вопросы, поэтому такое гадание намного точнее в предвидении событий что Вас ждут. Кстати, у нас для Вас есть Расклад Таро Три карты ближнее будущее, где вы получете точный прогноз ТАРО на ближнее будущее.

Все гадания онлайн обычно не является стопроцентным указателем в ваше будущее. Но если вам тяжело принять рирення самому и вы колеблетесь. То гадания онлайн является отличной возможностью спросить у судьбы, что следует делать дальше. Кроме того не определеные ситуации, особенно если они затягиваются, очень сильно давят на психику. Поэтому онлайн гадания это по сути отличный выход для принятия решений где логика не очень помогает. Ведь гадания онлайн это по сути Ваша интуиция, судьба. Подсознание, которое может с Вами общаться в открытую через процесс гадания.